Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: PSG vs Newcastle United 1-1, Feyenoord vs Atletico Madrid 1-3

HASIL Liga Champions 2023-2024 semalam pada Rabu (29/11/2023) dini hari WIB akan dibahas di sini. Paris Saint-Germain (PSG) bermain imbang 1-1 kontra Newcastle United sedangkan Atletico Madrid menggilas Feyenoord 3-1.

Liga Champions kembali menyajikan drama pada matchday kelima di fase grup musim 2023-2024. PSG secara mengejutkan mendapatkan kesulitan ketika menjamu Newcastle United di Parc des Princes.

Tuan rumah sudah tertinggal sejak menit ke-24 akibat gol dari Alexander Isak. Dalam situasi tersebut, Les Parisiens – julukan PSG – akan terlempar dari dua besar seusai laga.

Sebab, Newcastle akan memiliki tujuh poin dan menggeser PSG ke peringkat ketiga karena hanya memiliki enam poin. Namun, PSG akhirnya sukses menyamakan kedudukan melalui Kylian Mbappe melalui penalti pada menit ke-90 lewat delapan menit dalam masa injury time.

Hasil ini membuat PSG tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup F Liga Champions 2023-2024 dengan catatan tujuh poin. Sedangkan The Magpies – julukan Newcastle – menempati peringkat ketiga dengan torehan lima poin.

Sementara itu, Atletico Madrid sukses mengamankan jalannya ke babak 16 besar lewat kemenangan dengan skor 3-1 atas Feyenoord. Tim berjuluk Los Rojiblancos tersebut telah unggul sejak menit ke-14 akibat gol bunuh diri Lutsharel Geertruida.