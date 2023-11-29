Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama Barcelona vs FC Porto: Sempat Tertinggal, Blaugrana Berhasil Samakan Skor Jadi 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |03:54 WIB
Barcelona Sama Kuat 1-1 dengan FC Porto di babak pertama. (Foto: Reuters)
BARCELONA Barcelona harus puas menutup babak pertama kontra FC Porto dengan skor 1-1 di matchday kelima Grup H Liga Champions 2023-2024, pada Rabu (29/11/2023) dini hari WIB. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys itu, Barcelona awalnya sempat tertinggal.

Ya, Blaugrana menajdi tim pertama yang gawangya dibobol di laga tersebut. Porto berhasil mencetak gol lewat aksi Eduardo Gabriel Aquino di menit ke-30.

Porto pun baru bisa mencetak gol di pertengahan babak kedua karena Barcelona bertahan dengan baik. Namun, pertahanan itu pada akhirnya jebol juga.

Tak terima, Barcelona lantas mencoba membalas dan berhasil menyamakan kedudukan dua menit setelahnya. Tepatnya pada menit 32, Barcelona menyamakan kedudukan lagi lewat gol Joao Cancelo.

Barcelona vs FC Porto

Kemudian tak ada lagi gol tercipta. Barcelona pun berhasil menutup babak pertama dengan membuat skor kembali sama kuat.

Menarik tentunya melihat perubahan apa saja yang dilakukan Barcelona dan Porto untuk menghadapi babak kedua.

Halaman:
1 2
      
