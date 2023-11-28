Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Barcelona vs FC Porto di Liga Champions 2023-2024, Xavi Hernandez: Semoga Ada Keajaiban!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:45 WIB
Barcelona vs FC Porto di Liga Champions 2023-2024, Xavi Hernandez: Semoga Ada Keajaiban!
Xavi Hernandez kala mendampingi Barcelona berlaga. (Foto: Barcelona)
A
A
A

BARCELONA – Duel Barcelona vs FC Porto di Liga Champions 2023-2024 akan tersaji pada dini hari nanti. Jelang matchday kelima Grup H itu, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, berharap ada keajaiban untuk timnya sehingga meraih hasil manis.

Laga Barcelona vs FC Porto memang menjadi penting bagi kedua tim. Sebab, keduanya sedang berupaya memantapkan diri lolos ke babak 16 besar.

Barcelona

Saat ini, Barcelona dan Porto sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan. Oleh karena itu, kedua tim membutuhkan kemenangan untuk mengunci tiket babak 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Xavi membenarkan pertandingan ini akan sangat penting bagi Blaugrana -julukan Barcelona- untuk meraih kemenangan. Mengingat, Barcelona sudah dua musim absen dari babak 16 besar Liga Champions.

“Bagi kami, ini adalah pertandingan yang sangat penting dan vital. Kami bergantung pada diri kami sendiri untuk menjadi yang pertama,” kata Xavi, dikutip dari Marca, Selasa (28/11/2023).

“Setelah dua tahun, ini adalah peluang besar. Kami bermain di kandang sendiri. Kami membutuhkan para penggemar. Saya harap ini akan menjadi malam yang ajaib,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
