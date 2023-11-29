Jelang Real Madrid vs Napoli, Dani Carvajal Waspadai Kekuatan Partenopei Bersama Pelatih Baru

MADRID - Real Madrid akan menjamu Napoli yang datang dengan kekuatan baru karena hadir dengan pelatih anyar mereka, yakni Walter Mazzarri di matchday kelima Grup C Liga Champions 2023-2024. Menurut pemain Madrid, Dani Carvajal, pergantian pelatih tersebut bisa menjadi hal yang berbahaya untuk timnya lantaran Napoli akan datang dengan motivasi baru.

Tidak heran jika Dani Carvajal mengatakan laga Real Madrid melawan Il Partenopei -julukan Napoli- pasti akan berjalan cukup ketat. Ia merasa kehadiran Mazzarri akan membuat Napoli lebih berbahaya dan Madrid jelas harus waspada.

"Napoli akan tampil di lapangan dengan keberanian dan tekad, mereka ingin datang ke sini untuk menang," kata Carvajal dilansir dari Tuttomercato, Rabu (29/11/2023).

Pemain berusia 31 tahun itu mengatakan Napoli memang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, tim asal Italia itu adalah juara Liga Italia 2022-2023.

"Kami tahu tentang Napoli adalah tim kelas dunia," ucapnya.

Dani Carvajal mengatakan Napoli baru saja mengganti pelatih dari Rudi Garcia ke Walter Mazzarri pada 14 November 2023 lalu. Faktor tersebut dirasanya pasti memberikan warna baru dalam permainan Napoli saat beraksi di Stadion Santiago Bernabeu, pada Kamis 30 November 2023 pukul 03.00 WIB.