BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Champions Asia 2023-2024: Jordi Amat Main Penuh, Johor Darul Tazim Dicukur Kawasaki Frontale 0-5

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:13 WIB
Liga Champions Asia 2023-2024: Jordi Amat Main Penuh, Johor Darul Tazim Dicukur Kawasaki Frontale 0-5
Jordi Amat tak mampu membawa Johor Darul Takzim menang atas Kawasaki Frontale (Foto: Instagram/@officialjohor)
KAWASAKI – Kawasaki Frontale menang telak 5-0 atas Johor Darul Tazim (JDT) di matchday ke-5 Grup I Liga Champions Asia 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Todoroki Athletics Stadium, Kawasaki, Jepang, Selasa (28/11/2023) sore WIB.

Kemenangan ini membuat tim asal Jepang itu semakin perkasa di puncak klasaemen sementara Grup I dengan koleksi 15 poin. Sedangkan JDT harus puas berada di posisi tiga dengan koleksi enam angka.

Jordi Amat beraksi di laga Liga Champions Asia 2023-2024 antara Kawasaki Frontale vs Johor Darul Tazim (Foto: Instagram/@officialjohor)

Jalannya Pertandingan

Kawasaki Frontale yang tampil di hadapan publiknya sendiri cukup mendominasi laga ketimbang JDT sejak menit awal. Pasukan Toru Oniki itu berhasil membuka keran golnya dengan cepat pada menit ke-8 lewat gol yang dicetak Akihiro Ienaga.

Jordi Amat dan kolega mencoba untuk merespons gol tersebut. Skuad Harimau Selatan -julukan JDT- terlihat mulai menemukan tempo permainannya. Peluang demi peluang juga mampu mereka dapatkan.

Akan tetapi, tim yang dinahkodai Esteban Solari itu juga kesulitan untuk menjebol pertahanan kokoh yang dimiliki Kawasaki Frontale. Hingga laga memasuki menit ke-30, belum ada gol tambahan yang tercipta.

Memasuki lima menit akhir, kedua tim bermain sengit dengan jual beli serangan. Sementara Jordi Amat harus mendapat kartu kuning di menit ke-42. Pada akhirnya, Kawasaki Frontale unggul sementara atas JDT di babak pertama dengan skor 1-0.

Di babak kedua, Kawasaki Frontale tidak menurunkan tempo permainannya dengan langsung menggempur pertahanan JDT. Dan hasilnya, mereka sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-50 lewat gol Leandro Damiao.

Kawasaki Frontale lagi-lagi kembali berhasil menjebol gawang JDT di menit ke-60. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Marcinho. Tentu saja ketertinggalan tiga gol ini membuat Jordi Amat dan kolega semakin kesulitan untuk mengejarnya

