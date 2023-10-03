Hasil BG Pathum United vs Johor Darul Tazim di Liga Champions Asia 2023-2024: Jordi Amat Beri Assist, Southern Tigers Menang 4-2!

Jordi Amat (keempat dari kanan) membantu Johor Darul Tazim menang 4-2 atas BG Pathum United (Foto: Instagram/@officialjohor)

BUENG YITHO - Hasil BG Pathum United vs Johor Darul Tazim di Liga Champions Asia 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Leo, Bueng Yitho, Thailand, Selasa (3/10/2023) malam WIB, itu, berakhir dengan skor 4-2 untuk The Southern Tigers.

Jordi Amat bermain selama 45 menit di laga itu. Bek Timnas Indonesia tersebut menyumbang satu assist untuk gol Arif Aiman.

Jalannya Pertandingan

BG Pathum United FC sukses membuka keunggulan atas JDT pada menit kelima jalannya laga. Kepastian itu usai Victor Cardozo mencetak gol ke gawang tim lawan.

Namun, JDT berhasil membalas pada menit keenam. Gol itu diciptakan oleh Arif Aiman usai memaksimalkan umpan Jordi Amat.

Gol itu seakan membuat tim asal Malaysia itu percaya diri memainkan laga. Oleh dikarenakan, Johor Darul Takzim mencetak gol kedua kali ini lewat Bergson pada menit ke-14.

Jual dan beli serangan pun tersaji dalam laga itu. Namun, sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.