Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat Masuk 8 Besar Pemain Termahal ASEAN pada 2023

PEMAIN Timnas Indonesia, Jordi Amat, masuk 8 besar pemain termahal ASEAN pada 2023. Dia menjadi satu-satunya pesepakbola Indonesia yang bertengger di daftar tersebut.

Daftar 8 besar pemain termahal ASEAN pada 2023 dilansir oleh akun Twitter/X ASEAN Football. Data sendiri diambil ASEAN Football dari laman Transfermarkt.

Dalam cuitannya di akun X, yakni @theaseanfootball, nama Jordi Amat bertengger di urutan kedelapan atau paling terakhir daftar pemain termahal ASEAN pada 2023. Jordi Amat yang kini membela klub Malaysia, yakni Johor Darul Takzim itu, memiliki nilai sebesar 900 ribu euro atau sekira Rp14,6 miliar.

Di posisi teratas dalam daftar itu, ada Diego Lopes yang kini membela klub Singapura, yakni Lion City Sailors. Gelandang asal Brasil itu memiliki nilai pasar mencapai 1,6 juta euro atau sekira Rp26 miliar.

Kemudian, di posisi kedua, ada pemain lain dari Lion City Sailors. Dia adalah Pedro Henrique. Pemain yang juga berpaspor Brasil itu juga memiliki nilai pasar tinggi, yakni mencapai 1,3 juta euro atau sekira Rp21,2 miliar.

Posisi 3 besar dilengakapi oleh Igor Sergeev yang membela klub Thailand, yakni BG Pathum United. Striker asal Uzbekistan itu bernilai 1,2 juta euro atau sekira Rp19,59 miliar.

“TOP 8 PEMAIN PALING BERHARGA DI LIGA DOMESTIK ASEAN 2023,” tulis judul unggahan @theaseanfootball.

“Pada musim 2023, Diego Lopes dari Lion City Sailors adalah pemain paling berharga (€1,6 juta),” lanjutnya.