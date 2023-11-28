Sudahi Penantian 38 Tahun, Timnas Jerman U-17 Tembus Final Piala Dunia U-17 2023!

Timnas Jerman U-17 melangkah ke final Piala Dunia U-17 untuk pertama kalinya dalam 38 tahun (Foto: MPI/Cikal Bintang)

SOLO - Timnas Jerman U-17 akhirnya menembus final Piala Dunia U-17 2023 setelah menanti selama 38 tahun. Anak asuh Christian Wuck pun mencatatkan sejarah.

Timnas Jerman U-17 berhasil menapaki babak pamungkas setelah menumpas Timnas Argentina U-17 lewat adu penalti 3-3 (4-2) di semifinal. Laga tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Selasa (28/11/2023) sore WIB.

Tiga gol untuk Der Panzer dicatatkan oleh Paris Brunner (9’, 58’), dan Max Moerstedt (69’). Sementara, La Albiceleste U-17 membalaskan via hattrick Agustin Ruberto (36’, 45+4’, dan 90+7’).

Kemenangan ini membuat Timnas Jerman U-17 kembali melangkah ke pertandingan final setelah menanti 38 tahun. Sebagai informasi, terakhir kali Der Panzer menembus babak pamungkas adalah tahun 1985.

Itu merupakan edisi pertama dari Piala Dunia U-17. Kala itu, Timnas Jerman U-17 dikalahkan Nigeria U-17 (0-2) dalam turnamen yang digelar di Beijing, China. Timnas Jerman U-17 kalah lewat dua gol Akpoborie (4’), dan Igbinoba (79’).