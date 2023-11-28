Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Navbahor Namangan vs Al Hilal di Liga Champions Asia 2023-2024: Berebut Puncak Klasemen Grup D, Live di iNews!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:31 WIB
Jadwal Siaran Langsung Navbahor Namangan vs Al Hilal di Liga Champions Asia 2023-2024: Berebut Puncak Klasemen Grup D, Live di iNews!
Laga Navbahor Namangan vs Al Hilal dalma Liga Champions Asia 2023-2024 akan disiarkan live di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Navbahor Namangan vs Al Hilal di Liga Champions Asia 2023-2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang turut berebut tiket puncak klasemen Grup D di Stadion Markaziy pada Selasa (28/11/22) pukul 23.00 WIB itu akan disiarkan live di iNews.

Duel Navbahor Namangan vs Al Hilal bukan pertandingan biasa. Laga ini juga merupakan kesempatan bagi kedua tim untuk menempati posisi puncak klasemen.

Al Hilal

Kedua tim, Navbahor dan Al-Hilal, telah menunjukkan performa impresif mereka sejauh ini di Grup D. Keduanya berhasil mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakoni di Liga Champions Asia 2023-2024.

Kedua tim itu sama-sama memetik 3 kemenangan. Satu laga lainnya yang mempertemukan mereka berdua harus berakhir imbang 1-1 di matchday pertama Grup D.

Nantinya, tim yang berhasil meraih kemenangan akan memimpin klasemen Grup D. Navbahor sebagai tuan rumah diprediksi akan sulit mengalahkan tim Neymar cs, yakni Al Hilal.

Saat ini, Al Hilal masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan selisih gol. Mereka memiliki agresivitas gol +11 sementara Navbahor hanya +6 dari 4 laga yang sudah dijalani.

Sebelum menghadapi Al Hilal, Navbahor harus menderita kekalahan (2-1) dari Olympic. Hasil tersebut menjadi modal kurang bagus bagi tim besutan Samvel Babayan jelang menjamu tim tangguh asal Arab Saudi.

Ditambah, Al Hilal sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Meski begitu, hasil imbang di matchday pertama bisa juga meningkatkan kepercayaan diri Navbahor dengan tambahan support dari para penonton di stadion.

Di sisi lawan, Al Hilal baru saja mencatat kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Arab Saudi. Klub besutan Jorge Jesus sukses membantai Al Hazem dengan skor (0-9) di laga terakhir.

Halaman:
1 2
      
