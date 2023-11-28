Respons Cristiano Ronaldo Setelah Antar Al Nassr Lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2023-2024

RESPONS Cristiano Ronaldo setelah antar Al Nassr lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024 akan dibahas di sini. Sang megabintang asal Portugal mengutarakan kebahagiaannya meski gagal mencetak gol dalam pertandingan yang menentukan kelolosan terebut.

Faris Najd – julukan Al Nassr – memastikan kelolosan ke 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024 pada Selasa (28/11/2023) dini hari tadi WIB. Mereka meraihnya setelah bermain imbang tanpa gol kontra Persepolis di kandang sendiri, Al Awwal Park Stadium.

Hasil itu membuat Al Nassr tak mungkin lagi untuk terkejar oleh tim peringkat ketiga Al Duhail yang memiliki empat poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Al Nassr sudah mengoleksi 13 poin dari lima laga.

Selain itu, hasil ini juga memastikan Persepolis lolos bersama Al Nassr sebagai runner-up Grup E. Mereka mengoleksi delapan poin dari lima laga.

Sesudah laga, Cristiano Ronaldo tetap mengutarakan kebahagiaannya meski tak berhasil mencetak gol. Baginya, yang terpenting adalah kelolosan tim.