Link Live Streaming Timnas Argentina U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023

LINK live streaming Timnas Argentina U-17 vs Timnas Jerman U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (28/11/2023) pukul 15.30 WIB.

Ya, ajang Piala Dunia U-17 2023 kini sudah memasuki babak semifinal. Dua laga di babak itu akan digelar pada hari ini di venue yang sama, yakni Stadion Manahan.

Duel Timnas Argentina U-17 vs Timnas Jerman U-17 akan digelar lebih dahulu. Argentina U-17 sendiri memastikan diri lolos ke semifinal usai membantai sang juara bertahan, Timnas Brasil U-17, di babak perempatfinal.

Berlaga di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada 24 November 2023, Argentina U-17 sukses menang besar dengan skor 3-0. Tiga gol Timnas Argentina U-17 sendiri diborong oleh Claudio Echeverri pada menit ke-28, 58, dan 71.

Sementara itu, Timnas Jerman U-17 memastikan tiket ke semifinal usai menang tipis atas Spanyol U-17 di perempatfinal. Mereka menang berkat gol semata wayang Paul Brunner di menit ke-64 yang tercipta lewat tendangan penalti.