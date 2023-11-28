Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fisik Penyerang Naturalisasi Ini Dikritik, Bambang Pamungkas: Dia Miliki Kualitas!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:58 WIB
Fisik Penyerang Naturalisasi Ini Dikritik, Bambang Pamungkas: Dia Miliki Kualitas!
Jhonny van Beukering sempat dikritik karena dinilai kegendutan (Foto: Instagram/@cuselltonnie)
A
A
A

FISIK penyerang naturalisasi Timnas Indonesia Jhonny van Beukering sempat mendapat kritikan tajam dari penggemar sepakbola. Namun, Bambang Pamungkas angkat bicara mengenai situasi yang dihadapi kala itu.

Van Beukering sempat membuat penggemar sepakbola bertanya-tanya ketika PSSI memilih melakukan naturalisasi pada 2012. Ketika itu, fisiknya yang terlihat 'berisi' menjadi bahan olok-olok di media sosial.

Jhony van Beukering (Foto: Koran SINDO)

Kualitas pesepakbola yang sudah pensiun itu pun dipertanyakan. Sebab, gerakannya di lapangan terbukti lambat dan justru menjadi penghambat bagi skema permainan yang diinginkan pelatih Nil Maizar.

Parahnya lagi, van Beukering dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2012. Situasi dualisme kepengurusan PSSI ketika itu berimbas pada terbatasnya stok pemain yang bisa dipanggil ke skuad Garuda.

Bepe -sapaan akrab Bambang- menjadi satu-satunya pemain yang membangkang dan tidak mau ikut arus dualisme saat itu. Dia pun kini angkat bicara mengenai Jhonny van Beukering yang juga menjadi sasaran tembak penggemar sepakbola.

"Kondisi van Beukering itu enggak fit, sehingga pada pertandingan pertama, kedua, enggak main. Nah dia baru bisa main pertandingan ketiga, itu pun dia bermain sekitar 15-10 menit terakhir," kata Bepe, dikutip dari kanal Youtube Sport77 Official, Rabu (28/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/11/1654387/link-nonton-indonesia-vs-myanmar-sea-games-2025-streaming-eksklusif-di-vision-xme.jpg
Link Nonton Indonesia vs Myanmar SEA Games 2025, Streaming Eksklusif di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Bojan Hodak Bangga Persib Lolos Fase Knock-Out ACL 2 sebagai Juara Grup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement