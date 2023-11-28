Fisik Penyerang Naturalisasi Ini Dikritik, Bambang Pamungkas: Dia Miliki Kualitas!

FISIK penyerang naturalisasi Timnas Indonesia Jhonny van Beukering sempat mendapat kritikan tajam dari penggemar sepakbola. Namun, Bambang Pamungkas angkat bicara mengenai situasi yang dihadapi kala itu.

Van Beukering sempat membuat penggemar sepakbola bertanya-tanya ketika PSSI memilih melakukan naturalisasi pada 2012. Ketika itu, fisiknya yang terlihat 'berisi' menjadi bahan olok-olok di media sosial.

Kualitas pesepakbola yang sudah pensiun itu pun dipertanyakan. Sebab, gerakannya di lapangan terbukti lambat dan justru menjadi penghambat bagi skema permainan yang diinginkan pelatih Nil Maizar.

Parahnya lagi, van Beukering dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2012. Situasi dualisme kepengurusan PSSI ketika itu berimbas pada terbatasnya stok pemain yang bisa dipanggil ke skuad Garuda.

Bepe -sapaan akrab Bambang- menjadi satu-satunya pemain yang membangkang dan tidak mau ikut arus dualisme saat itu. Dia pun kini angkat bicara mengenai Jhonny van Beukering yang juga menjadi sasaran tembak penggemar sepakbola.

"Kondisi van Beukering itu enggak fit, sehingga pada pertandingan pertama, kedua, enggak main. Nah dia baru bisa main pertandingan ketiga, itu pun dia bermain sekitar 15-10 menit terakhir," kata Bepe, dikutip dari kanal Youtube Sport77 Official, Rabu (28/11/2023).