Hasil AGMK vs Al Ittihad di Liga Champions Asia 2023-2024: Menang 2-1, Karim Benzema Cs Makin Nyaman di Puncak Grup C

ALMALYK – Al Ittihad berhasil memetik kemenangan penting atas FK AGMK Olmaliq di matchday kelima Grup C Liga Champions Asia 2023-2024, pada Selasa (28/11/2023) dini hari WIB. Bermain di Markaziy Stadion Olmaliq, Almalyk, Uzbekistan, Karim Benzema dan kawan-kawan tepatnya menang dengan skor tipis 2-1.

Dua gol kemenangan Ittihad datang dari sumbangsih Abderrazak Hamdallah di menit 30 dan 34. Sementara AGMK baru bisa membalas di menit 74 lewat gol Martin Boakye.

Sayangnya, AGMK yang telat panas itu gagal menambah gol lagi hingga pertandingan berakhir. Tim tuan rumah memang tampak kesulitan menghadapi gempuran dari klub asal Arab Saudi tersebut.

Bagaimana tidak, selama 90 menit setidaknya Ittihad memiliki 18 shot yang 10 di antaranya tepat ke gawang AGMK. Beruntung bagi AGMK, hanya dua dari banyak peluang itu yang berbuah gol untuk Ittihad.

Sementara AGMK tercatat hanya memiliki delapan tembakan dan hanya tiga yang benar-benar tepat ke gawang lawan. Meski terlihat bedanya kekuatan kedua tim AGMK mampu memberikan terhadap Ittihad.