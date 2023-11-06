Hasil Al Quwa Al Jawiya vs Al Ittihad di Liga Champions Asia 2023-2024: Karim Benzema Cs Tumbang 0-2!

HASIL Al Quwa Al Jawiya vs Al Ittihad di Liga Champions Asia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Dalam matchday keempat Grup C ini, Karim Benzema cs tumbang dengan skor 0-.2.

Laga Al Quwa Al Jawiya vs Al Ittihad digelar di Stadion Franco Hariri, Erbil, Irak, pada Senin (6/11/2023) malam WIB. Dua gol Al Quwa Al Jawiya dicetak oleh Ali Jasim (44’) dan Mohannad Abdulraheem (52’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji dalam pertemuan kedua tim. Al Ittihad yang menurunkan sederet pemain terbaiknya, termasuk Karim Benzema, sejak awal laga, tetap kesulitan menjebol pertahanan Al Quwa Al Jawiya yang begitu kukuh.

Alhasil, sejumlah peluang yang didapat Al Ittihad gagal berbuah manis. Skor 0-0 pun terus menghiasi papan skor hingga laga berjalan 20 menit.

Jelang akhir laga, Al Quwa Al Jawiya yang justru berhasil membuka keunggulan. Tepatnya di menit ke-44, kerja sama Ali Jasim dengan Mohannad Abdulraheem berbuah manis.

Umpan ciamik dari Abdulraheem berhasil disambut dengan baik oleh Ali Jasim yang akhirnya menyarangkan bola ke gawang Al Ittihad yang dikawal Abdullah Al Muaiouf. Skor pun berbuah menjadi 1-0.

Di sisa waktu pertandingan, Al Ittihad berusaha mencetak gol balasan. Tetapi, usaha mereka gagal berbuah manis. Al Ittihad pun tertinggal hingga akhir babak pertama dengan skor 0-1.