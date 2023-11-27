Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Israel Selangkah Lagi Lolos Piala Eropa 2024 meski sang Militer Serang Habis Palestina, FIFA ke Mana?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:14 WIB
Timnas Israel Selangkah Lagi Lolos Piala Eropa 2024 meski sang Militer Serang Habis Palestina, FIFA ke Mana?
Timnas Israel selangkah lagi lolos Piala Eropa 2024. (Foto Instagram/@isr.fa)
A
A
A

TIMNAS Israel selangkah lagi lolos Piala Eropa 2024 meski sang militer negeri Yahudi itu menyerang habis-habisan Palestina. Pertanyaannya, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) ke mana sehingga Timnas Israel masih bisa ikut berlaga di kompetisi resmi? Mengapa hanya Timnas Rusia saja yang disanksi?

Hal ini sangat jelas membuktikan FIFA menerapkan standar ganda untuk Si Biru dan Putih –julukan Timnas Israel. Bagaimana tidak, FIFA tidak mengambil langkah tegas terhadap Federasi Sepakbola Israel meski militer zionis Yahudi itu melakukan serangan brutal kepada Palestina.

Timnas Israel selangkah lagi lolos Piala Eropa 2024

Tercatat, sudah belasan ribu warga Gaza, Palestina meninggal dunia akibat serangan brutal militer Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Namun, FIFA tidak memberikan sanksi apap un kepada Federasi Sepakbola Israel atas bombardir sang militer penjajah Palestina tersebut.

Sebaliknya, FIFA bersikap tegas kepada Timnas Rusia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari 2022, FIFA langsung memberikan hukuman kepada Federasi Sepakbola Rusia dengan melarang Timnas Rusia tampil di ajang resmi termasuk Piala Dunia 2022 hingga Piala Dunia U-17 2023.

Hal ini yang jadi pertanyaan besar karena FIFA sejauh ini tidak menghukum Timnas Israel. Bahkan, FIFA membiarkan Timnas Israel selangkah lagi lolos Piala Eropa 2024. Si Biru dan Putih menjadi salah satu dari 12 tim yang akan mengikuti playoff Piala Eropa 2024 untuk memperebutkan tiga tiket tersisa ke Jerman.

Peserta playoff Piala Eropa 2024 ini dipilih berdasarkan prestasi mereka dalam UEFA Nations League 2022-2023. Sebanyak 12 tim peserta playoff itu dibagi ke dalam tiga jalur, di mana setiap jalur menggelar pertandingan semifinal dan final.

Halaman:
1 2
      
