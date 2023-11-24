Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Playoff Piala Eropa 2024: Polandia vs Estonia hingga Bosnia vs Ukraina Berebut 3 Tiket Tersisa!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |16:44 WIB
Hasil Drawing Playoff Piala Eropa 2024: Polandia vs Estonia hingga Bosnia vs Ukraina Berebut 3 Tiket Tersisa!
Timnas Polandia tampil di playoff Piala Eropa 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL drawing playoff Piala Eropa 2024 sudah diketahui. Dari 12 tim yang bersaing di babak playoff, di antaranya ada duel Polandia vs Estonia hingga Israel vs Islandia akan memperebutkan total tiga tiket tersisa Piala Eropa 2024 yang dilangsungkan di Jerman.

Sebelumnya, 20 negara sudah memastikan tiket Piala Eropa 2024 melalui jalur kualifikasi yang telah berakhir pada Rabu 22 November 2023. Sebanyak 20 tim tersebut masing-masing memperoleh satu tiket dengan status juara dan runner-up grup.

Timnas Jerman

(Timnas Jerman (jersey putih) tuan rumah Piala Eropa 2024. (Foto: REUTERS)

Sebanyak 20 tim itu adalah Spanyol (juara Grup A), Skotlandia (runner-up Grup A), Prancis (juara Grup B), Belanda (runner-up Grup B), Inggris (juara Grup C), Italia (runner up Grup C), Turki (juara Grup D), Kroasia (runner up Grup D), Albania (juara Grup E), dan Republik Ceko (runner up Grup E).

Lalu Belgia (juara Grup F), Austria (runner up Grup F), Hungaria (juara Grup G), Serbia (runner up Grup G), Denmark (juara Grup H), Slovenia (runner up Grup H), Romania (juara Grup I), Swiss (runner up Grup I), Portugal (juara Grup J), dan Slovakia (runner-up Grup J). Mereka akan menemani tuan rumah Jerman yang lolos otomatis ke Piala Eropa 2024.

Adapun, tiga slot tersisa Piala Eropa 2024 akan diperebutkan oleh 12 negara lewat playoff. Di babak playoff ini, ada 3 path. Path A ada Polandia, Wales, Estonia, dan Finlandia. Path B diisi Israel, Bosnia & Herzegovina, Islandia, dan Ukraina. Path C ada Georgia, Yunani, Kazakhstan, dan Luksemburg.

Hasil drawing playoff Piala Eropa 2024 pun sudah diumumkan UEFA. Hasil drawing untuk Path A, Polandia bertemu Estonia dan Wales menghadapi Finlandia. Nantinya, pemenang dari dua laga tersebut akan saling bentrok di final Path A.

