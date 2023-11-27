Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti Tak Lagi Menjabat, Nomor 1 Matang di Tim Senior!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |15:33 WIB
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti Tak Lagi Menjabat, Nomor 1 Matang di Tim Senior!
Berikut 5 calon pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti tak lagi menjabat. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 5 calon pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti tak lagi menjabat akan diulas Okezone. Nasib Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17 tak bisa dibilang aman setelah tim asuhannya rontok di fase grup Piala Dunia U-17 2023.

Dalam waktu dekat, PSSI akan memanggil sejumlah pelatih tim nasional (U-17, U-20, U-23 dan senior) untuk mengevaluasi pencapaian mereka dalam beberapa ajang terakhir.

“Siang ini saya rapat bersama teman-teman Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Kami membahas persiapan Timnas untuk beberapa kejuaraan Asia tahun depan. Exco dalam waktu dekat ini juga akan memanggil semua pelatih untuk mengevaluasi laga Timnas di beberapa pertandingan terakhir,” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagram-nya beberapa hari lalu.

Jika Bima Sakti ditugaskan menjadi asisten Indra Sjafri (Timnas Indonesia U-20) atau diberikan jabatan lain, ada sejumlah pelatih yang dinilai cocok mendongkrak performa dan kualitas Timnas Indonesia U-17. Siapa saja?

Berikut 5 calon pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti tak lagi menjabat:

5. Kurniawan Dwi Yulianto

Kurniawan Dwi Yulianto

Kurniawan Dwi Yulianto berpengalaman menjadi asisten Indra Sjafri saat Timnas Indonesia U-22 mengarungi SEA Games 2019 dan 2023. Dalam dua kesempatan itu, Timnas Indonesia U-22 selalu meraih medali, termasuk emas SEA Games 2023.

Selain itu, Kurniawan juga pernah menjadi pelatih kepala Sabah FC sehingga secara pengalaman dan pemahaman taktik sangat mumpuni.

4. Indriyanto Nugroho

Indriyanto Nugroho

Indriyanto Nugroho kenyang pengalaman di level kelompok umur. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir, mantan penyerang jebolan Primavera ini juga menjadi asisten Bima Sakti di Timnas Indonesia U-16/U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653877/link-live-streaming-final-bulu-tangkis-beregu-sea-games-2025-indonesia-tatap-2-emas-byo.webp
Link Live Streaming Final Bulu Tangkis Beregu SEA Games 2025: Indonesia Tatap 2 Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/timnas_indonesia_u_22_takluk_0_1_dari_filipina_u_2.jpg
Kekalahan Timnas Indonesia U-22 dari Filipina Tidak Masuk Akal!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement