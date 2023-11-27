5 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti Tak Lagi Menjabat, Nomor 1 Matang di Tim Senior!

Berikut 5 calon pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti tak lagi menjabat. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

SEBANYAK 5 calon pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti tak lagi menjabat akan diulas Okezone. Nasib Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17 tak bisa dibilang aman setelah tim asuhannya rontok di fase grup Piala Dunia U-17 2023.

Dalam waktu dekat, PSSI akan memanggil sejumlah pelatih tim nasional (U-17, U-20, U-23 dan senior) untuk mengevaluasi pencapaian mereka dalam beberapa ajang terakhir.

“Siang ini saya rapat bersama teman-teman Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Kami membahas persiapan Timnas untuk beberapa kejuaraan Asia tahun depan. Exco dalam waktu dekat ini juga akan memanggil semua pelatih untuk mengevaluasi laga Timnas di beberapa pertandingan terakhir,” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagram-nya beberapa hari lalu.

Jika Bima Sakti ditugaskan menjadi asisten Indra Sjafri (Timnas Indonesia U-20) atau diberikan jabatan lain, ada sejumlah pelatih yang dinilai cocok mendongkrak performa dan kualitas Timnas Indonesia U-17. Siapa saja?

Berikut 5 calon pelatih Timnas Indonesia U-17 jika Bima Sakti tak lagi menjabat:

5. Kurniawan Dwi Yulianto





Kurniawan Dwi Yulianto berpengalaman menjadi asisten Indra Sjafri saat Timnas Indonesia U-22 mengarungi SEA Games 2019 dan 2023. Dalam dua kesempatan itu, Timnas Indonesia U-22 selalu meraih medali, termasuk emas SEA Games 2023.

Selain itu, Kurniawan juga pernah menjadi pelatih kepala Sabah FC sehingga secara pengalaman dan pemahaman taktik sangat mumpuni.

4. Indriyanto Nugroho





Indriyanto Nugroho kenyang pengalaman di level kelompok umur. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir, mantan penyerang jebolan Primavera ini juga menjadi asisten Bima Sakti di Timnas Indonesia U-16/U-17.