Kelar Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 Bakal Dipersiapkan untuk Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025

KELAR Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 bakal dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia U-20 2025. Mereka akan mulai mempersiapkan diri menjelang Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025 mulai akhir tahun ini.

Timnas Indonesia U-17 telah dibubarkan usai tersisih dari fase grup Piala Dunia U-17 2023. Arkhan Kaka dan kolega telah dikembalikan ke klubnya masing-masing.

Namun perjalanan punggawa Garuda Asia tidak selesai sampai di sini. Mereka diproyeksikan untuk menghuni skuad Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri untuk Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Oleh sebab itu, untuk menjaga kekompakan dan hubungan antarpemain, para pemain Timnas Indonesia U-17 akan dikumpulkan secara rutin. Hal ini merupakan bagian dari persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

“Beliau menyampaikan, nanti ada program nih pak, mereka selalu sering ada kumpul, terutama yang U-20 kemudian U-17 juga ada,” kata Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U-17, dikutip Youtube Podcast Bebas ID, Minggu (26/11/2023).

“Jadi nggak seperti yang sebelum-sebelumnya begitu mau ada event baru kumpul, jadi ini akan berjenjang terus mereka,” ujarnya menambahkan.

Agenda besar Timnas Indonesia senior seperti FIFA Matchday akan menjadi wadah untuk para pemain berkumpul. Jadi nantinya, persiapan Timnas Indonesia U-17 menuju turnamen besar tidak dilaksanakan dalam sistem kebut empat bulan seperti pada Piala Dunia U-17 2023.

“Di klub kemudian ada kumpul di Timnas pak, jadi nanti ada program, apalagi nanti ada FIFA Matchday mereka juga nanti mungkin kumpul, jadi bukan mau ada turnamen mau ada kompetisi baru kumpul dua bulan tiga bulan,” tutur Bima Sakti.