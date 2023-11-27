Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ryo Matsumura Ungkap Harapan untuk Gustavo Almeida Jelang Debut Bersama Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:25 WIB
Ryo Matsumura Ungkap Harapan untuk Gustavo Almeida Jelang Debut Bersama Persija Jakarta
Gustavo Almeida berpotensi debut saat Persija Jakarta hadapi Bhayangkara FC (Foto: Persija Jakarta)
RYO Matsumura ungkap harapan untuk Gustavo Almeida jelang debut bersama Persija Jakarta. Sang penyerang anyar berpotensi tampil dalam laga kontra Bhayangkara FC, Senin (27/11/2023) ini.

Persija Jakarta telah mendatangkan Gustavo Almeida dengan status pinjaman dari arema FC. Sang pemain berusia 27 tahun diharapkan menjadi solusi atas minimnya gol dari lini serang Macan Kemayoran – julukan Persija.

Apalagi, diketahui Almeida saat ini merupakan topskor sementara Liga 1 2023-2024 dengan torehan 14 gol. Tak ayal, perannya sangat dibutuhkan untuk mendongkrak posisi Persija Jakarta di klasemen sementara.

Meski demikian, Almeida tentu membutuhkan adaptasi yang cepat dengan skema Persija. Ryo berharap, pemain lainnya juga segera bisa menyesuaikan diri dengan pola permainan Almeida. Pemain asal Jepang itu ingin chemistry tim dengan Almeida terbangun dengan cepat.

“Dengan datangnya Gustavo (Almedia) ke tim ini, saya dan yang lain harus bisa membuat chemistry dengan dia secepatnya. Saya harap semuanya berjalan dengan baik,” kata Ryo dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (27/11/2023).

