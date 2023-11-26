Tak Sabar Mainkan Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Thomas Doll Ingin Adu Ketajaman Gustavo Almeida dengan Junior Brandao

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll tak sabar menantikan laga melawan Bhayangkara FC di laga pekan ke-20 Liga 1 2023-2024, pada Senin 27 November 2023 malam WIB. Pasalnya ia ingin melihat siapa yang lebih tajam di antara striker anyar Persija, Gustavo Almeida, atau bomber Bhayangakara, yakni Junior Brandao.

Ya, Persija baru saja memiliki penyerang anyar yang didatangkan dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Pemain berusia 27 tahun ini merupakan top skor sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 14 gol dalam 16 laga.

Di kubu Bhayangkara FC, mereka baru saja meminjam Junior Brandao dari Madura United. Brandao juga merupakan striker tajam yang sudah mengemas sembilan gol dari 20 penampilan di musim ini.

Pertarungan menarik ini akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Senin (27/11/2023) malam WIB. Pada konferensi pers, Thomas Doll menyebut Gustavo kemungkinan besar akan diturunkan.

“Di pekan ini kami juga mendapat pemain baru, Gustavo, sudah beberapa hari di tim, saya sangat2 senang ada pemain baru dari Persija, Bhayangkara merubah banyak hal, ada banyak pemain baru, jadi kami tidak tahu bagaimana mereka bermain nanti,” kata Doll pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (26/11/2023).

“Yah, ada kemungkinan dia (Gustavo) bisa bermain, kami akan melihat besok, saya akan memutuskan satu jam sebelum laga, ada kemungkinan, ini akan menjadi laga yang sangat sulit,” tuturnya menambahkan.