HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Pastikan Macan Kemayoran Siap Raih Poin Penuh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |01:57 WIB
Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Pastikan Macan Kemayoran Siap Raih Poin Penuh
Penggawa Persija Jakarta, Rizky Ridho (Foto: Twitter/Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, mengungkap kondisi terkini timnya jelang melawan Bhayangkara FC pada pekan ke-20 Liga 1 2023/2024. Pemain berlabel Tim Nasional (Timnas) Indonesia ini mengatakan para pemain dalam kondisi siap dan bertekad meraih tiga poin.

Untuk diketahui, Rizky Ridho sudah bergabung latihan bersama Persija sejak Kamis (23/11) lalu. Sebelumnya, mantan pemain Persebaya Surabaya sempat pamit meninggalkan tim Ibu Kota itu untuk berjuang bersama Timnas Indonesia melakoni dua laga tandang Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Rizky Ridho pun kini telah memusatkan fokusnya bersama Persija untuk menjalani laga tandang ke markas Bhayangkara FC. Adapun laga tersebut dijadwalkan berlangsung Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Senin (27/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Menjelang laga tersebut, bek berusia 22 tahun itu mengatakan para pemain Persija dalam kondisi siap. Tak hanya siap saja, Rizky Ridho mengungkapkan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam motivasi tinggi untuk meraih kemenangan.

“Setelah kembali, saya melihat semua dalam kondisi yang baik dan mempunyai motivasi yang tinggi,” ucap Rizky Ridho, dilansir dari situs resmi Persija Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Halaman:
1 2
      
