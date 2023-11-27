Manchester United Resmi Gagal Lolos ke 16 Besar Liga Champions 2023-2024 Minggu Ini?

MANCHESTER United resmi gagal lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 minggu ini? Hal itu bisa terjadi jika Man United kalah dari Galatasaray di matchday kelima Grup A Liga Champions 2023-2024.

Ya, Man United akan melanjutkan perjalanannya di fase grup Liga Champions musim ini. Pasukan Erik Ten Hag akan bertandang ke markas Galatasaray, Rams Global Stadium, Istanbul, Turki, pada Kamis 30 November 2023 dini hari WIB.

Jelang duel itu, nasib Man United tengah terancam di Liga Champions 2023-2024. Pasalnya, dari 4 laga yang telah dijalani sejauh ini, mereka baru bisa meraih 3 poin saja.

Raihan poin itu didapat Marcus Rashford cs saat mengalahkan FC Copenhagen di matchday ketiga Grup A dengan skor 1-0. Sisanya, di 3 laga Grup A, Man United selalu kalah. Man United kalah tipis 3-4 dari Bayer Munich di matchday pertama Grup A, lalu kalah 2-3 dari Galatasaray, dan teranyar tumbang 3-4 dari FC Copenhagen.

Kini, Man United pun terpuruk di dasar klasemen Grup A. Mereka terpaut 1 poin dari FC Copenhagen dan Galatasaray yang mengisi posisi kedua dan ketiga. Sementara dengan Bayern Munich yang memimpin klasemen Grup A, Man United kalah jauh hingga 9 poin!