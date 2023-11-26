FIFA Dikabarkan Larang Yanis Issoufou Main, Timnas Prancis U-17 Didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023?

FIFA dikabarkan larang Yanis Issofuou main, Timnas Prancis U-17 berpotensi didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023. Sebab, sang pemain sebelumnya sudah pernah tampil untuk negara lain menuju Piala Dunia U-17 2023.

Issofou tengah menjadi perbincangan karena pelatih Jean Luc Vanuchi membawanya ke Indonesia untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023. Dia sudah absen pada dua laga terakhir di 16 besar dan perempatfinal, namun itu baru terjadi setelah sang pemain tampil tiga kali di fase grup.

Issoufou nyatanya telah bermain bersama Timnas Niger U-17 dalam kualifikasi Piala Afrika U-17 2023. Sebagai catatan, Piala Afrika U-17 2023 merupakan jalur menuju Piala Dunia U-17 2023 dari benua Afrika.

Federasi Burkina Faso melaporkan hal ini dan kini kabarnya posisi Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 sedang terancam. Menurut klaim dari L’Equipe, Issofou diskors oleh FIFA.

“Kini, kans untuk melihat Yanis Issoufou bermain lagi di Piala Dunia U-17 2023 sudah kecil,” demikian warta dari surat kabar Prancis, L’Equipe.