SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Dikabarkan Larang Yanis Issoufou Main, Timnas Prancis U-17 Didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |12:07 WIB
FIFA Dikabarkan Larang Yanis Issoufou Main, Timnas Prancis U-17 Didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023?
Pemain Timnas Prancis U-17 Yanis Issoufou dilarang main di Piala Dunia U-17 2023 lagi (Foto: LOC WCU17/BRY)
A
A
A

FIFA dikabarkan larang Yanis Issofuou main, Timnas Prancis U-17 berpotensi didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023. Sebab, sang pemain sebelumnya sudah pernah tampil untuk negara lain menuju Piala Dunia U-17 2023.

Issofou tengah menjadi perbincangan karena pelatih Jean Luc Vanuchi membawanya ke Indonesia untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023. Dia sudah absen pada dua laga terakhir di 16 besar dan perempatfinal, namun itu baru terjadi setelah sang pemain tampil tiga kali di fase grup.

Timnas Prancis U-17

Issoufou nyatanya telah bermain bersama Timnas Niger U-17 dalam kualifikasi Piala Afrika U-17 2023. Sebagai catatan, Piala Afrika U-17 2023 merupakan jalur menuju Piala Dunia U-17 2023 dari benua Afrika.

Federasi Burkina Faso melaporkan hal ini dan kini kabarnya posisi Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 sedang terancam. Menurut klaim dari L’Equipe, Issofou diskors oleh FIFA.

“Kini, kans untuk melihat Yanis Issoufou bermain lagi di Piala Dunia U-17 2023 sudah kecil,” demikian warta dari surat kabar Prancis, L’Equipe.

