Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Titisan Mesut Ozil di Timnas Jerman U-17 Banjir Tawaran dari Raksasa Spanyol, Real Madrid atau Barcelona?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |03:51 WIB
Titisan Mesut Ozil di Timnas Jerman U-17 Banjir Tawaran dari Raksasa Spanyol, Real Madrid atau Barcelona?
Pemain Timnas Jerman U-17, Bilal Yalcinkaya, jadi sorotan di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: mopo.de)
A
A
A

JAKARTA – Penampilan gelandang Timnas Jerman U-17, Bilal Yalcinkaya menarik minat klub elite Eropa. Dikabarkan bahwa pemain yang digadang-gadang sebagai titisan Mesut Ozil ini sudah banjir tawaran dari raksasa Spanyol, yang disinyalir Real Madrid, Barcelona atau Atletico Madrid.

Piala Dunia U-17 2023 mengundang atensi dunia internasional, tak terkecuali tim-tim elite Spanyol. Yalcinkaya menjadi bintang muda yang penampilannya disorot selama Piala Dunia U-17 2023.

Total pemain berusia 17 tahun itu sudah mengemas dua gol dari empat penampilannya. Dua gol Yalcinkaya bersarang di gawang Selandia Baru U-17 pada babak penyisihan grup dan Amerika Serikat U-17 pada babak 16 besar.

Terkini, pemain berdarah Turki ini membantu Jerman U-17 melenggang ke babak semifinal. Yalcinkaya membawa Tim Panzer Muda menang tipis 1-0 atas Spanyol U-17 pada laga perempat final yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (24/11/2023).

Banyak yang menilai Yalcinkaya merupakan titisan Mesut Ozil, mengingat keduanya sama-sama berdarah Turki. Terlebih lagi, rumor dari media Jerman, Hamburger Morgenpost mengabarkan bahwa pemain SV Hamburg U-19 ini sudah mendapat penawaran dari tim elite Spanyol, yang disinyalir Barcelona atau Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653275/hasil-bulu-tangkis-beregu-putra-leobagas-menang-beregu-putra-indonesia-lolos-ke-final-jkw.webp
Hasil Bulu Tangkis Beregu Putra: Leo/Bagas Menang, Beregu Putra Indonesia Lolos ke Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/luna_maya_sportstive_1.jpg
Sportstive+ Jadi Momentum Luna Maya Ajak Karyawan TS Media Gemar Berolahraga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement