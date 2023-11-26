Titisan Mesut Ozil di Timnas Jerman U-17 Banjir Tawaran dari Raksasa Spanyol, Real Madrid atau Barcelona?

Pemain Timnas Jerman U-17, Bilal Yalcinkaya, jadi sorotan di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: mopo.de)

JAKARTA – Penampilan gelandang Timnas Jerman U-17, Bilal Yalcinkaya menarik minat klub elite Eropa. Dikabarkan bahwa pemain yang digadang-gadang sebagai titisan Mesut Ozil ini sudah banjir tawaran dari raksasa Spanyol, yang disinyalir Real Madrid, Barcelona atau Atletico Madrid.

Piala Dunia U-17 2023 mengundang atensi dunia internasional, tak terkecuali tim-tim elite Spanyol. Yalcinkaya menjadi bintang muda yang penampilannya disorot selama Piala Dunia U-17 2023.

Total pemain berusia 17 tahun itu sudah mengemas dua gol dari empat penampilannya. Dua gol Yalcinkaya bersarang di gawang Selandia Baru U-17 pada babak penyisihan grup dan Amerika Serikat U-17 pada babak 16 besar.

Terkini, pemain berdarah Turki ini membantu Jerman U-17 melenggang ke babak semifinal. Yalcinkaya membawa Tim Panzer Muda menang tipis 1-0 atas Spanyol U-17 pada laga perempat final yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (24/11/2023).

Banyak yang menilai Yalcinkaya merupakan titisan Mesut Ozil, mengingat keduanya sama-sama berdarah Turki. Terlebih lagi, rumor dari media Jerman, Hamburger Morgenpost mengabarkan bahwa pemain SV Hamburg U-19 ini sudah mendapat penawaran dari tim elite Spanyol, yang disinyalir Barcelona atau Real Madrid.