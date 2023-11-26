Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AC Milan vs Fiorentina di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang Tipis 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |05:46 WIB
Hasil AC Milan vs Fiorentina di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang Tipis 1-0
AC Milan menang tipis 1-0 atas Fiorentina di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - AC Milan mengamankan poin penuh kala menjamu Fiorentina di pekan ke-12 Liga Italia 2023-2024. Rossoneri menang tipis dengan skor akhir 1-0.

Bermain di Stadion San Siro, Minggu (26/11/2023) dini hari WIB, Milan mendapat perlawanan cukup ketat dari tim tamu. Namun, tim arahan Stefano Pioli berhasil menang lewat gol Theo Hernandez dari titik putih.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan berlangsung ketat sejak awal di mulai. Meski bermain dengan tempo sedang, kedua tim saling jual beli serangan demi mencari gol lebih dulu.

Christian Pulisic dan rekan-rekan beberapa kali mengancam daerah pertahanan lawan. Tapi, bek Fiorentina masih cukup disiplin untuk menghentikan arah bola.

Gol yang ditunggu-tunggu kubu tuan rumah akhirnya tercipta di akhir babak pertama. Theo Hernandez mencatatkan namanya di papan skor lewat titik putih.

Penalti itu diberikan setelah Fabiano Parisi melanggar Theo Hernandez di kotak terlarang. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
