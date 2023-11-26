Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Atalanta vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Partenopei Curi Poin Penuh

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |03:29 WIB
Hasil Atalanta vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Partenopei Curi Poin Penuh
Napoli menang tipis 2-1 atas Atalanta di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BERGAMO - Napoli meraih hasil positif di pekan ke-12 Liga Italia 2023-2024. Menghadpai Atalanta, Partenopei -julukan Napoli- menang tipis dengan skor akhir 2-1.

Bertamu ke Gewiss Stadium, Minggu (26/11/2023), pasukan Walter Mazzarri bermain cukup efektif sepanjang pertandingan. Napoli membawa pulang poin penuh berkat gol Khvicha Kvaratskheila (44') dan Elif Elmas (79').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain dengan tempo sedang di awal pertandingan. Napoli beberapa kali melancarkan serangan balik ke lini pertahanan Atalanta.

Namun, pertahanan kubu tuan rumah masih cukup disiplin. Matteo Politano dan rekan-rekan tak menyerah untuk terus menciptakan peluang ke gawang lawan.

Hasilnya, Khvicha Kvaratskheila berhasil membawa Napoli unggul lewat golnya di menit ke-44. Skor 1-0 untuk keunggulan Napoli pun bertahan sampai jeda.

Halaman:
1 2
      
