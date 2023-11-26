Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Everton vs Manchester United, Erik Ten Hag Khawatir Amukan The Toffees

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |16:23 WIB
Jelang Everton vs Manchester United, Erik Ten Hag Khawatir Amukan <i>The Toffees</i>
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag khawatir Everton bakal mengamuk saat melawan timnya di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Sebab Ten Hag tahu Everton tengah emosi usai dikurangi 10 poin karena terkena sanksi dari otoritas Liga Inggris.

Ya, Ten Hag tengah menyiapkan Man United yang bertandang ke markas Everton, Goodison Park, Liverpool pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024, Minggu (26/11/2023) pukul 23.30 WIB. Jelang laga tersebut, Everton dalam kondisi tak mengenakkan.

Perlu diketahui, Everton baru saja diganjar sanksi pengurangan 10 poin menyusul pelanggaran Financial Fair Play (FFP). Poin FFP yang dilanggar The Toffees -julukan Everton- yakni terkait profitabilitas dan keberlanjutan pada musim 2021-2022 lalu.

Baca Juga:
baca_juga

Everton pun terjun bebas ke peringkat 19 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan hanya mengoleksi empat poin. Ten Hag menyadari Everton tengah gusar menyusul hukuman tersebut.

Erik Ten Hag

“Saya bisa melihat tim lawan, saya bisa melihat mereka sedang marah, kami tahu mereka menjadi gila dan itu adalah bahan bakar mereka. Kami harus memenuhi standar tersebut,” kata Ten Hag dilansir laman resmi klub, Minggu (26/11/2023).

“Saya tidak bisa memberi tahu (komentar soal deduksi poin Everton) karena saya tidak tahu detailnya. Jadi saya tidak punya pendapat tentang itu karena kami bukan Everton,” tuturnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653461/indra-sjafri-siapkan-game-plan-ofensif-usai-timnas-indonesia-u22-keok-dari-filipina-woe.webp
Indra Sjafri Siapkan Game Plan Ofensif usai Timnas Indonesia U-22 Keok dari Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/45/3021178/4-pemain-manchester-united-yang-wajib-dijual-di-musim-panas-2024-menurut-rio-ferdinand-9S7IAdZ2XH.jpg
4 Pemain Manchester United yang Wajib Dijual di Musim Panas 2024 Menurut Rio Ferdinand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement