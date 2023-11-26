Jelang Everton vs Manchester United, Erik Ten Hag Khawatir Amukan The Toffees

LIVERPOOL – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag khawatir Everton bakal mengamuk saat melawan timnya di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Sebab Ten Hag tahu Everton tengah emosi usai dikurangi 10 poin karena terkena sanksi dari otoritas Liga Inggris.

Ya, Ten Hag tengah menyiapkan Man United yang bertandang ke markas Everton, Goodison Park, Liverpool pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024, Minggu (26/11/2023) pukul 23.30 WIB. Jelang laga tersebut, Everton dalam kondisi tak mengenakkan.

Perlu diketahui, Everton baru saja diganjar sanksi pengurangan 10 poin menyusul pelanggaran Financial Fair Play (FFP). Poin FFP yang dilanggar The Toffees -julukan Everton- yakni terkait profitabilitas dan keberlanjutan pada musim 2021-2022 lalu.

Everton pun terjun bebas ke peringkat 19 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan hanya mengoleksi empat poin. Ten Hag menyadari Everton tengah gusar menyusul hukuman tersebut.

“Saya bisa melihat tim lawan, saya bisa melihat mereka sedang marah, kami tahu mereka menjadi gila dan itu adalah bahan bakar mereka. Kami harus memenuhi standar tersebut,” kata Ten Hag dilansir laman resmi klub, Minggu (26/11/2023).

“Saya tidak bisa memberi tahu (komentar soal deduksi poin Everton) karena saya tidak tahu detailnya. Jadi saya tidak punya pendapat tentang itu karena kami bukan Everton,” tuturnya menambahkan.