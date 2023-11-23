Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Dihantam Badai Cedera, Pemain Setan Merah Mulai Gerah dengan Menu Latihan Ekstrem Erik Ten Hag

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |03:42 WIB
Manchester United Dihantam Badai Cedera, Pemain Setan Merah Mulai Gerah dengan Menu Latihan Ekstrem Erik Ten Hag
Pemain Manchester United mulai salahkan Erik Ten Hag atas badai cedera yang melanda Setan Merah. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Menu latihan ekstrem pelatih Manchester United, Erik Ten Hag disebut mulai tak disenangi oleh anak buahnya. Sebab ada laporan dari DailyMail, Kamis (23/11/2023), yang menyebut sejumlah penggawa Setan Merah menyalahkan cara latihan Erik Ten Hag hingga klub tersebut dihantam badai cedera.

Performa lesu Man United di musim ini tak lepas dari skuad pincang mereka. Banyak pemain harus berurusan dengan tim medis, baik saat membela klub maupun Timnas negara mereka masing-masing.

Sebut saja Luke Shaw, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Sofyan Amrabat, Christian Eriksen, dan yang terbaru Marcus Rashford dan Andre Onana. Dikabarkan Daily Mail, para pemain mulai menyalahkan Ten Hag atas badai cedera skuad Man United.

Ten Hag dituding menyiksa para pemain dengan menu latihan ekstrim selama periode pramusim. Alhasil, Bruno Fernandes dan kolega kelelahan dihantam padatnya jadwal kompetisi.

Erik Ten Hag

Terlebih, banyak pemain Man United merupakan andalan di Timnas negara asal masing-masing. Kelelahan akibat menu latihan saat pramusim dinilai sebagai penyebab fisik para pemain hancur lebur.

Ten Hag memang dikenal sebagai pelatih tangan besi. Sebelumnya, arsitek asal Belanda itu mendepak megabintang, Cristiano Ronaldo karena wawancara kontroversial dengan jurnalis The Sun, Piers Morgan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651907/taufik-hidayat-apresiasi-mair-2025-pengamat-efek-ekonomi-industri-olahraga-bisa-tembus-rp15-miliar-vib.webp
Taufik Hidayat Apresiasi MAIR 2025, Pengamat: Efek Ekonomi Industri Olahraga Bisa Tembus Rp15 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_putri_indonesia_vs_thailand.jpg
Komentar Mengejutkan Akira Higashiyama usai Timnas Putri Indonesia Kalah Telak 0-8 dari Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement