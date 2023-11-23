Manchester United Dihantam Badai Cedera, Pemain Setan Merah Mulai Gerah dengan Menu Latihan Ekstrem Erik Ten Hag

Pemain Manchester United mulai salahkan Erik Ten Hag atas badai cedera yang melanda Setan Merah. (Foto: Reuters)

MANCHESTER – Menu latihan ekstrem pelatih Manchester United, Erik Ten Hag disebut mulai tak disenangi oleh anak buahnya. Sebab ada laporan dari DailyMail, Kamis (23/11/2023), yang menyebut sejumlah penggawa Setan Merah menyalahkan cara latihan Erik Ten Hag hingga klub tersebut dihantam badai cedera.

Performa lesu Man United di musim ini tak lepas dari skuad pincang mereka. Banyak pemain harus berurusan dengan tim medis, baik saat membela klub maupun Timnas negara mereka masing-masing.

Sebut saja Luke Shaw, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Sofyan Amrabat, Christian Eriksen, dan yang terbaru Marcus Rashford dan Andre Onana. Dikabarkan Daily Mail, para pemain mulai menyalahkan Ten Hag atas badai cedera skuad Man United.

Ten Hag dituding menyiksa para pemain dengan menu latihan ekstrim selama periode pramusim. Alhasil, Bruno Fernandes dan kolega kelelahan dihantam padatnya jadwal kompetisi.

Terlebih, banyak pemain Man United merupakan andalan di Timnas negara asal masing-masing. Kelelahan akibat menu latihan saat pramusim dinilai sebagai penyebab fisik para pemain hancur lebur.

Ten Hag memang dikenal sebagai pelatih tangan besi. Sebelumnya, arsitek asal Belanda itu mendepak megabintang, Cristiano Ronaldo karena wawancara kontroversial dengan jurnalis The Sun, Piers Morgan.