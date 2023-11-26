Hasil Newcastle United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Digulung 1-4

NEWCASTLE UPON TYNE – Chelsea meraih hasil negatif saat menghadapi Newcastle United pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Bertamu ke Sport Direct Arena, Newcastle upon Tyne, Sabtu (25/11/2023) malam WIB, The Blues dipermalukan 1-4 oleh tim tuan rumah.

Empat gol The Magpies -julukan Newcastle- dicetak Alexander Isak (13’), Jamaal Lascelles (60’), Joelinton (61’) dan Anthony Gordon (83’). Sementara Chelsea sempat menyamakan kedudukan lewat Raheem Sterling (23’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea tampil lesu pada laga ini. Laga baru berjalan 13 menit, Newcaslte sudah memcah kebuntuan lewat tembakan Alexander Isak yang memanfaatkan umpan terobosan Lewis Miley.

Memasuki menit 23, Chelsea berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas ciamik Raheem Sterling. Dua menit berselang Raheem Sterling kembali menjadi momok pertahanan Newcastle United, namun digagalkan kiper Newcastle, Nick Pope.

Chelsea kembali berpeluang membalikkan kedudukan di menit 31 lewat Enzo Fernandez dan upaya Benoit Badiashile di menit 32. Namun kedua peluang tersebut diantisipasi Nick Pope yang tampil memukau di laga ini.