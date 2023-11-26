Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Newcastle United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Digulung 1-4

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |00:14 WIB
Hasil Newcastle United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Blues</i> Digulung 1-4
Chelsea menyerah 1-4 kala bertamu ke markas Newcastle United (Foto: Reuters)
A
A
A

NEWCASTLE UPON TYNE – Chelsea meraih hasil negatif saat menghadapi Newcastle United pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Bertamu ke Sport Direct Arena, Newcastle upon Tyne, Sabtu (25/11/2023) malam WIB, The Blues dipermalukan 1-4 oleh tim tuan rumah.

Empat gol The Magpies -julukan Newcastle- dicetak Alexander Isak (13’), Jamaal Lascelles (60’), Joelinton (61’) dan Anthony Gordon (83’). Sementara Chelsea sempat menyamakan kedudukan lewat Raheem Sterling (23’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea tampil lesu pada laga ini. Laga baru berjalan 13 menit, Newcaslte sudah memcah kebuntuan lewat tembakan Alexander Isak yang memanfaatkan umpan terobosan Lewis Miley.

Memasuki menit 23, Chelsea berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas ciamik Raheem Sterling. Dua menit berselang Raheem Sterling kembali menjadi momok pertahanan Newcastle United, namun digagalkan kiper Newcastle, Nick Pope.

Chelsea kembali berpeluang membalikkan kedudukan di menit 31 lewat Enzo Fernandez dan upaya Benoit Badiashile di menit 32. Namun kedua peluang tersebut diantisipasi Nick Pope yang tampil memukau di laga ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653233/resmi-rcti-dan-ts-media-bekerja-sama-valencia-tanoesoedibjo-konsepnya-sportainment-prn.webp
Resmi! RCTI+ dan TS Media Bekerja Sama, Valencia Tanoesoedibjo: Konsepnya Sportainment!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sepatu_lari.jpg
Kabar Baik! Pelari Indonesia Kini Punya Tempat Baru untuk Menunjang Performa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement