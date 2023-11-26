Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cetak Gol ke Gawang Liverpool, Erling Haaland Lampaui Rekor Legenda Manchester United

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |00:02 WIB
Cetak Gol ke Gawang Liverpool, Erling Haaland Lampaui Rekor Legenda Manchester United
Erling Haaland saat membobol gawang Liverpool (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Bomber Manchester City, Erling Haaland baru saja memecahkan rekor usai membobol gawang Liverpool pada lanjutan Liga Inggris 2023-2023. Kali ini, dia memecahkan rekor legenda Manchester United, Andy Cole sebagai pemain tercepat yang mencetak 50 gol di Liga Inggris.

Man City ditahan imbang Liverpool 1-1 di Etihad Stadium, Manchester, Sabtu (25/11/2023) malam WIB. Pada laga ini, Haaland mencetak gol yang membuka keunggulan The Citizens (27’).

Assist Nathan Ake diselesikan menjadi gol lewat tembakan keras mendatar oleh Haaland. Namun sayang kemenangan Man City digagalkan Trent-Alexander Arnold (80’).

Terlepas dari hasil imbang tersebut, Haaland kini lagi-lagi memecahkan rekor. Pemain asal Noregia ini menjadi pemain tercepat dalam sejarah Liga Inggris yang mencetak 50 gol.

Haaland hanya butuh 48 penampilan untuk mencetak 50 gol. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh Andy Cole, legenda Manchester United.

Andy Cole butuh sebanyak 65 penampilan untuk mencetak 50 gol di Liga Inggris. Hebatnya, Haaland memecahkan rekor legenda rival sekota di usianya yang masih 23 tahun.

Halaman:
1 2
      
