HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Mali U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Belum Ada Gol di Manahan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |19:55 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Mali U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Belum Ada Gol di Manahan
Timnas Maroko U-17 masih 0-0 melawan Timnas Mali U-17 (Foto: Instagram/@equipedumaroc)
A
A
A

SOLO - Hasil babak pertama Timnas Mali U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Mali tampil dominan pada 45 menit pertama. Namun, tiga peluang yang diperoleh gagal membuahkan gol. Sementara itu, Maroko lebih banyak mengandalkan serangan balik.

Timnas Mali U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad muda Les Aigles langsung tancap gas sejak menit awal. Kendati kerap mendapat gempuran, lini pertahanan Maroko U-17 juga bermain cukup solid. Beberapa kali, tim polesan Said Chiba itu menebar ancaman lewat serangan balik cepatnya.

Hingga pertandingan memasuki menit ke-20, kedua kesebelasan belum ada yang bisa mencetak gol keunggulannya. Tapi di menit ke-26, Timnas Mali U-17 mendapat peluang lewat tendangan Ibrahim Diarra yang membentur tiang gawang Maroko U-17. Namun sayangnya juga Diarra sudah dalam posisi offside.

Pertandingan masih berjalan cukup sengit karena kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Pada menit ke-37, Les Aigles muda nyaris menjebol gawang Maroko U-17 lewat tendangan keras Ibrahim Kanate yang masih bisa ditepis oleh Taha Benrhozil.

Memasuki lima menit akhir waktu normal babak pertama, kedua tim masih terus mencari celah untuk mencetak gol keunggulannya. Tapi semua upaya itu belum ada yang berbuah gol. Alhasil, Timnas Mali U-17 dan Maroko U-17 bermain imbang untuk sementara dengan skor 0-0.

Halaman:
1 2
      
