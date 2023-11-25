Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Miliki Impian Bawa Timnas Indonesia Main di Piala Dunia, Rafael Struick: Negara Ini Tergila-gila Akan Sepakbola!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |12:44 WIB
Miliki Impian Bawa Timnas Indonesia Main di Piala Dunia, Rafael Struick: Negara Ini Tergila-gila Akan Sepakbola!
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

HAGUE – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick menyadari betul bahwa pencinta sepakbola Tanah Air sangat tergila-gila akan sepakbola. Untuk itu, Rafael memiliki Impian membawa Timnas Indonesia main di Piala Dunia agar dapat menyenangkan para fans Garuda.

Meski Rafael Struick baru resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Mei 2023 lalu, kecintaannya terhadap Tanah Air begitu besar. Rafael pun kini menjadi andalan Timnas Indonesia, terbukti dari pemain berusia 20 tahun yang sudah mencatatkan tujuh penampilan bersama Garuda di semua kelompok umur.

Rafael bahkan berhasil mencatatkan dua gol bersama Skuad Garuda. Meski baru setengah tahun berseragam Timnas Indonesia, Rafael mempunyai mimpi tinggi membawa Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia suatu saat nanti.

Pemain yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari neneknya itu mengatakan mimpi itu merupakan impian terakhirnya. Rafael menyadari impian itu masih jauh, namun dia siap bekerja keras demi mewujudkannya.

Rafael Struick bersama Shin Tae-yong

“Impian terakhirku? Kau tahu, aku hanya akan mengatakannya. Saya ingin bermain di Piala Dunia bersama Indonesia suatu hari nanti,” kata Rafael dilansir dari Algeemen Dagblad (AD), Sabtu (25/11/2023).

Halaman:
1 2
      
