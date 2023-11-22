Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kondisi Panas, Shin Tae-yong Malah Jahili Rafael Struick di Laga Timnas Indonesia vs Filipina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:03 WIB
Kondisi Panas, Shin Tae-yong Malah Jahili Rafael Struick di Laga Timnas Indonesia vs Filipina
Shin Tae-yong menjahili Rafael Struick di tengah pertandingan Timnas Filipina vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

MANILA - Kondisi panas, Shin Tae-yong malah jahili Rafael Struick di laga Timnas Indonesia vs Filipina. Kelakuan Shin Tae-yong terhadap Rafael Struick itu pun langsung jadi sorotan di media sosial karena saat itu, kedua tim bersitegang setelah terjadi pelanggaran keras.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia harus puas ditahan Filipina 1-1 di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga sengit itu telah berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia jelang laga kontra Timnas Filipina (Foto: PSSI)

The Azkals mencetak gol lebih dulu lewat aksi Patrick Reichelt (23’) yang berawal dari blunder Jordi Amat. Beruntung, skuad Garuda menyamakan kedudukan lewat sepakan Saddil Ramdani (70’) usai menerima assist dari Ricky Kambuaya.

Terlepas dari hasil nihil itu, ada momen di mana Shin Tae-yong jahili Rafael Struick saat laga Timnas Indonesia vs Filipina tengah berlangsung. Momen itu disebarkan oleh akun Tiktok @xluveshine. Saat itu, kedua tim sempat bersitegang usia terjadi pelanggaran yang membuat pemain Timnas Indonesia cedera.

Wasit pun menghentikan pertandingan. Saat jeda sejenak, Rafael Struick dan pemain Timnas Indonesia lainnya menepi ke pinggir lapangan. Karena keausan, Rafael Struick meminta air minum kepada Shin Tae-yong yang ada di dekatnya.

Shin Tae-yong pun berniat untuk memberikan botol air minum kepada sang penyerang sayap milik ADO Den Haag itu. Kocaknya, ketika Rafael Struick hendak mengambil botol tersebut, Shin Tae-yong justru malah menarik botol itu sebelum kembali menyodorkannya.

Saat STY menyodorkan botol itu lagi, Rafael seakan kesal dan tidak mengambil air minum itu dari sang pelatih. Entah apa alasannya. Di sisi lain, sejumlah netizen menyebut bahwa Rafael Struick disebut enggan minum air yang botolnya bekas orang lain.

Halaman:
1 2
      
