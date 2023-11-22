Timnas Indonesia Gagal Menang Lawan Filipina, Shin Tae-yong Disindir karena Tak Mau Ambil Thom Haye?

Lini tengah Timnas Indonesia tak berjalan maksimal saat bermain 1-1 dengan Filipina. (Foto: PSSI)

LINI tengah Timnas Indonesia memble saat tidak diperkuat Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner yang mengalami cedera. Hal itu terlihat jelas ketika Timnas Indonesia dua kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam, serta tumbang 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 kontra Filipina.

Ketiadaan Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner di lini tengah membuat hampir tak ada gebrakan yang diciptakan para pemain Timnas Indonesia di area sentral. Ricky Kambuaya, Marc Klok hingga Rachmat Irianto belum bermain maksimal saat dipercaya mengawal area tersebut.

(Thom Haye, solusi di lini tengah Timnas Indonesia?)

Akun Twitter yang biasa membahas pemain keturunan @FT_IDN, diduga menyindir pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Akun yang beberapa kali membantu PSSI menyiapkan data base pemain keturunan ini mengaku heran kenapa Shin Tae-yong tak juga merekomendasikan gelandang SC Heerenveen, Thom Haye, kepada PSSI untuk dinaturalisasi.

Secara kualitas, jangan ragukan kemampuan mantan rekan Sandy Walsh di Timnas Belanda U-17 ini. Thom Haye saat ini berstatus sebagai gelandang SC Heerenveen, tim yang mentas di kasta teratas Liga Belanda.

Musim ini bersama sang klub, Thom Haye mencatatkan satu assist dari 10 pertandingan Liga Belanda 2023-2024. Bahkan seluruh laga dijalani Thom Haye sebagai starter.

Karena itu, dalam pandangan @FT_IDN, Shin Tae-yong masuk kategori keras kepala jika tak segera merekomendasikan Thom Haye kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab, Thom Haye merupakan pemain yang diharapkan dapat memberikan warna tersendiri kepada permainan Timnas Indonesia