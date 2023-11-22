Pelatih Vietnam Girang Timnas Indonesia vs Filipina Berakhir Imbang!

HANOI - Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, girang mendengar laga Timnas Filipina vs Timnas Indonesia berakhir 1-1. Hasil itu membuat kekalahan The Golden Stars dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tidak jelek-jelek amat.

Duel Timnas Filipina vs Timnas Indonesia tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 malam WIB. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana.

Sayangnya, Filipina unggul duluan lewat sepakan Patrick Reichelt (23'). Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Saddil Ramdani.

Di sisi lain, Vietnam tumbang 0-1 secara dramatis dari Irak di Stadion My Dinh, Hanoi, beberapa jam kemudian. Gol tunggal Mohanad Ali (90+7') membuat publik di stadion patah hati.

Usai laga, Troussier justru menyoroti hasil Filipina vs Indonesia. Dia mengaku memprediksi skuad Garuda menang di Manila, lalu berharap Vietnam bisa mengimbangi Irak karena laga itu dimainkan belakangan.

Namun nyatanya, Vietnam harus kalah tipis 0-1 dari Irak dan Timnas Indonesia malah bermain imbang melawan Filipina. Fakta tersebut membuat Troussier puas.