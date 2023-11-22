Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Michael Weiss Geram Filipina Diimbangi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:42 WIB
Michael Weiss Geram Filipina Diimbangi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Michael Weiss geram Timnas Filipina ditahan Timnas Indonesia 1-1 (Foto: Instagram/@theazkalsph)
A
A
A

MANILA - Pelatih Timnas Filipina Michael Weiss geram skuad asuhannya ditahan Timnas Indonesia 1-1 pada laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia mengklaim The Azkals seharusnya menang karena mendapat banyak peluang.

Duel Timnas Filipina vs Timnas Indonesia tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 malam WIB. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana.

Timnas Filipina vs Timnas Indonesia berakhir 1-1 (Foto: PSSI)

Sayangnya, Filipina unggul duluan lewat sepakan Patrick Reichelt (23'). Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Saddil Ramdani.

Usai pertandingan, Weiss sama sekali tidak puas dengan hasil imbang yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, Filipina bisa meraih poin penuh karena mendapat cukup banyak peluang yang sayangnya gagal dikonversi menjadi gol.

“Di babak pertama, kami seharusnya bisa mengubur permainan itu dengan begitu banyak peluang. Maksud saya, berapa banyak peluang yang seharusnya Anda miliki?” kata Weiss, dilansir dari ABS-CBN News, Rabu (22/11/2023).

“Jadi, kami duduk di sini dengan wajah muram dan kami sedih (dengan hasil imbang),” sambung pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
