HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Baru Petik 1 Poin, Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia Tembus Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:44 WIB
Baru Petik 1 Poin, Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia Tembus Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong optimistis membawa Timnas Indonesia melaju jauh di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MANILA - Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong optimistis skuad arahannya akan menembus putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Modal satu poin dari dua laga tak memupuskan harapan pria asal Yeongdeok itu.

Timnas Indonesia bermain 1-1 melawan Timnas Filipina pada matchday kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana.

Susunan pemain Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Filipina (Foto: PSSI)

Sayangnya, Filipina unggul duluan lewat sepakan Patrick Reichelt (23'). Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Saddil Ramdani.

Laga di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November 2023 malam WIB, itu menjadi raihan poin pertama skuad Garuda. Hasil tersebut cukup mengecewakan sebetulnya mengingat secara materi dan kualitas pemain, Indonesia lebih unggul.

Tim Merah Putih baru mengoleksi satu poin dan berada di posisi buncit pada papan klasemen sementara Grup F. Tentunya situasi ini membuat Timnas Indonesia cukup kesulitan untuk bisa lolos dari fase grup untuk melaju ke putaran ketiga. Akan tetapi, Shin tetap optimistis.

“Ya, kami memang hanya mendapat satu poin dalam dua pertandingan away,” kata Shin usai laga, dikutip Rabu (22/11/2023).

Halaman:
1 2
      
