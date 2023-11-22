Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Syarat Timnas Indonesia Lolos Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Tahan Filipina 1-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:27 WIB
Syarat Timnas Indonesia Lolos Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Tahan Filipina 1-1
Timnas Indonesia mesti bekerja keras untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
SYARAT Timnas Indonesia lolos babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah tahan Timnas Filipina 1-1 akan dibahas Okezone. Sebab, satu poin itu menjadi modal menatap empat laga tersisa.

Duel Timnas Filipina vs Timnas Indonesia tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 malam WIB. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana.

Saddil Ramdani menyamakan kedudukan untuk Timnas Indonesia 1-1 ke gawang Timnas Filipina (Foto: PSSI)

Sayangnya, Filipina unggul duluan lewat sepakan Patrick Reichelt (23'). Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Saddil Ramdani.

Satu poin dibawa pulang Indonesia dari dua laga awal babak kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda masih berada di posisi juru kunci dengan nilai satu, kalah selisih gol dari Filipina yang menghuni tangga ketiga.

Sementara itu, puncak klasemen dikuasai Timnas Irak. The Lions of Mesopotamia sukses menumbangkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion My Dinh, Hanoi, beberapa jam kemudian. Mereka mengumpulkan enam poin sementara The Golden Stars masih tiga.

Setelah ini, Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut pada FIFA Matchday Maret 2024. Indonesia akan dua kali meladeni perlawanan Timnas Vietnam secara kandang dan tandang. Lalu, seperti apa syarat untuk lolos ke babak ketiga?

