Bakal Siapkan Timnas Indonesia Sebaik Mungkin, Shin Tae-yong Mau Garuda Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

MANILA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong berjanji akan menyiapkan pasukannya sebaik mungkin untuk menghadapi Piala Asia 2023 di awal 2024 mendatang. Sebab ia menargetkan Garuda lolos 16 besar.

Perlu diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup D bersama dengan Irak, Jepang, dan Vietnam pada ajang Piala Asia 2023 tersebut. Ajang itu berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Jelang turnamen tersebut, Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia harus tampil maksimal dalam setiap laga fase grup demi mewujudkan target lolos 16 besar. Dia pun menegaskan para pemain pasti punya ambisi besar membawa Timnas Indonesia untuk dapat terus melangkah lebih jauh pada Piala Asia 2023.

"Jadi harapan saya adalah kami akan berusaha sebaik mungkin untuk lolos ke babak 16 besar," ujar Shin Tae-yong di Manila, Filipina, Rabu (22/11/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Timnas Indonesia akan fokus mempersiapan diri dengan sebaik mungkin. Sebab ia percaya langkah Timnas Indonesia tidak akan mudah karena akan melawan tim-tim syarat kualitas.

"Persiapan Piala Asia di Qatar, kami akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkannya," sambung Shin Tae-yong.