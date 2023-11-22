Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Babak Belur di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Shin Tae-yong Janji Hal Serupa Tak Terjadi di Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |03:11 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANILA - Timnas Indonesia babak belur di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena hanya bisa meraih satu poin saja. Melihat kondisi tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berjanji hal serupa tidak akan terjadi di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 tersebut.

Menurut Shin Tae-yong, ada banyak waktu bagi Timnas Indonesia untuk menatap perjalanan pada Piala Asia 2023. Sehingga ia akan memaksimalkan waktu yang panjang itu untuk mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin.

Persiapan itu pun akan berpatokan dari dua laga yang sudah dilakoni Timnas Indonesia dalam fase Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda bisa dikatakan babak belur karena meraih satu kekalahan 1-5 dari Irak dan hasil imbang 1-1 melawan Filipina.

"Persiapan Piala Asia di Qatar, kami akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkannya," kata Shin Tae-yong usai laga melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium, Selasa (21/11/2203).

Timnas Indonesia vs Filipina (PSSI)

Shin Tae-ing optimistis Timnas Indonesia akan lebih baik pada Piala Asia 2023 nanti setelah melakukan sederet evaluasi. Hal tersebut agar Timnas Indonesia bisa berbicara banyak dalam ajang Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan.

"Kami dapat meningkatkan beberapa aspek taktis," sambung Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
