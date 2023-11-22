Hasil Lengkap Matchday Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Semalam: Malaysia dan Thailand Raih Hasil Positif, Timnas Indonesia dan Vietnam Gagal Menang

Timnas Malaysia menang 1-0 atas Taiwan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/famalaysia)

HASIL lengkap matchday kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia semalam, Selasa 21 November 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Terdapat 18 laga yang sudah dimainkan dari Grup A sampai I, di mana salah satunya ada Timnas Indonesia yang bermain melawan Filipina.

Ya, Timnas Indonesia menghadapi Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Sayangnya, pasukan Shin Tae-yong gagal memetik kemenangan karena ditahan tim tuan rumah dengan skor 1-1.

Pada laga Grup F lainnya, Vietnam juga gagal memetik kemenangan saat menghadapi Irak di Myn Dinh National Stadium, Hanoi. Golden Star Warriors dibuat menyerah 0-1 oleh tim tamu.

Berbeda dengan Timnas Indonesia dan Vietnam, dua wakil Asia Tenggara lainnya justru sukses merebut kemenangan di matchday kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia semalam. Kedua tim yang dimaksud adalah Malaysia dan Thailand.

Timnas Malaysia tepatnya mampu merebut kemenangan tipis atas Taiwan. Bermain di Taipei Municipal Stadium, tim Harimau Malaya itu menang dengan skor 1-0 berkat gol Darren Lok di menit 72.

Berkat kemenangan atas Taiwan itu, kini Timnas Malaysia bertengger di peringkat pertama Grup D. Malaysia telah mengoleksi 6 poin dari dua kemenangan di awal grup tersebut.