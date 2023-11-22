Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berharap Marselino Ferdinan Segera Bela Timnas Indonesia, Shin Tae-yong: Performa Tim Bakal Lebih Baik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |02:41 WIB
Berharap Marselino Ferdinan Segera Bela Timnas Indonesia, Shin Tae-yong: Performa Tim Bakal Lebih Baik
Shin Tae-yong rindu kehadiran Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANILA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong berharap Marselino Ferdinan bisa pulih dari cedera dan membela skuad Garuda lagi. Sebab menurutnya, kehadiran pemain KMSK Deinze itu bisa meningkatkan performa Timnas Indonesia, terutama di lini tengah.

Ya, Shin Tae-yong amat merindukan kehadiran Marselino. Sebab tanpa adanya Marselino, Timnas Indonesia kekurangan gelandang kreatif.

Gara-gara absennya Marselini itu, Timnas Indonesia pun meraih hasil negatif di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terbaru skuad baru saja bermain imbang dengan Filipina dengan skor 1-1.

Matchday kedua dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu berlangsung di Rizal Memorial Stadium, pada Selasa 21 November 2023. Dalam laga tersebut, terlihat jelas Timnas Indonesia membutuhkan gelandang kreatif seperti Marselini dan Ivar Jenner yang memang absen karena cedera.

Marselino Ferdinan bersama Shin Tae-yong

Tak ayak, Shin Tae-yong berharap proses pemulihan cedera yang dijalani pemain KMKS Deinze itu berjalan lancar. Hal tersebut agar Timnas Indonesia bisa segera menggunakan jasa Marselino.

"Jika Marselino bisa bergabung lagi dengan tim kami, tentu saya akan senang," kata Shin Tae-yong usai laga, Rabu (22/11/2023).

Halaman:
1 2
      
