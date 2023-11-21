Timnas Indonesia Kesulitan Menang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Shin Tae-yong Rindu Marselino Ferdinan

MANILA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya rindu dengan kehadiran Marselino Ferdinan. Sebab gara-gara pemain KMSK Deinze itu absen, skuad Garuda kini kesulitan meraih kemenangan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pernyataan Shin Tae-yong soal Marselino itu ia ungkapkan usai Timnas Indonesia ditahan Filipina 1-1 di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa (21/11/2023) malam WIB. Menurut Shin Tae-yong, Marselino selama ini memiliki peran yang penting di lini tengah timnya, sehingga ketika ia absen, seperti ada yang hilang di permainan skuad Garuda.

Perlu diketahui, Marselino Ferdinan dalam beberapa laga terakhir harus absen memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu karena pemain KMSK Deinze tersebut masih dalam pemulihan pasca cedera.

Absennya Marselino pun ternyata membuat pelatih asal Korea Selatan itu merindukannya. Shin Tae-yong mengatakan jika ada Marselino, memang belum tentu akan masuk dalam formasi utama dan bisa mengubah hasil pertandingan.

Akan tetapi, Shin Tae-yong menilai dan yakin hadirnya Marselino bakal mempengaruhi permainan Timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi.

"Saya tidak bisa mengatakan Marselino dapat mengubah performa tim kami, tapi tetap saja Marselino yang merupakan pemain penting bagi tim kami," kata Shin Tae-yong usai laga, Selasa (21/11/2023).