Gara-Gara Dipakai Konser Coldplay, Rumput Stadion Nasional Bukit Jalil Malaysia Rusak Parah

GARA-gara dipakai konser Coldplay, rumput di Stadion Nasional Bukit Jalil Malaysia kini rusak parah. Hal tersebut terungkap melalui Instagram stories yang diunggah oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim selaku pemilik Johor Darul Ta’zim (JDT).

Dalam unggahannya, Tunku Ismail yang juga mensponsori penggunaan rumput Zeon Zoysia di stadion tersebut memang tidak membubuhkan keterangan apapun. Namun, publik menilai unggahan ini sebagai bentuk frustrasi dan ketidakpuasan terhadap kondisi lapangan.

BACA JUGA: Kisah Timnas Malaysia Jadi Negara Asia Tenggara dengan Poin Tertinggi di Ranking FIFA

Pasalnya, rumput di Stadion Nasional Bukit Jalil bernilai sangat mahal, yakni hampir 4,8 juta RM atau Rp. 15,9 miliar. Sebelumnya, saat stadion digunakan untuk laga Piala Merdeka 2023, rumput tersebut telah terkoyak dan rusak parah.

Akan tetapi, tidak lama kemudian permasalahan tersebut berhasil diatasi menjelang digelarnya laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rumput di stadion tersebut kini menjadi sototan lagi karena diduga rusak imbas dari konser Coldplay pada 22 November 2023 lalu yang dihadiri oleh lebih dari 75 ribu orang.

Padahal dalam waktu dekat Stadion Nasional Bukit Jalil akan digunakan sebagai venue final Piala Malaysia 2023 antara Johor Darul Ta’zim (JDT) melawan Terengganu FC.

Mengenai permasalahan tersebut, CEO Malaysia Stadium Corporation (PSM) Mohd Faidz Sanusi mengatakan akan segera melakukan restorasi di lapangan sebelum final Piala Merdeka 2023 digelar.