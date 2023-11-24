Kisah Timnas Malaysia Jadi Negara Asia Tenggara dengan Poin Tertinggi di Ranking FIFA

Timnas Malaysia menjadi peraih poin tertinggi di ranking FIFA pada November 2023 (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

KISAH Timnas Malaysia jadi negara Asia Tenggara dengan poin tertinggi di ranking FIFA akan dibahas Okezone kali ini. Poin yang dimaksud adalah yang diraih dari dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Seperti diketahui, Timnas Malaysia merebut enam poin dari dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Grup D. Mereka menang 4-3 atas Timnas Kirgistan serta mencuri tiga angka dari markas Timnas Taiwan dengan skor 1-0.

Berkat dua kemenangan itu, menurut laman Footy-Ranking, Malaysia akan mendapatkan tambahan 26,15 poin dalam perhitungan poin untuk ranking FIFA pada November ini. Itu adalah poin tertinggi yang diraih negara-negara Asia Tenggara!

Malaysia diprediksi naik tujuh peringkat di ranking FIFA. Harimau Malaya melonjak dari posisi 138 pada ranking FIFA per Oktober 2023 ke tangga 130!

Capaian poin itu merupakan yang terbaik dibanding negara-negara Asia Tenggara lain. Timnas Vietnam, sebagai pemilik ranking tertinggi (94), bahkan malah -0,67 setelah menang sekali lawan Timnas Filipina 2-0 dan kalah dari Timnas Irak 0-1.