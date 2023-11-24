Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gambaran Awal Daftar Negara Asia yang Diprediksi Lolos ke Piala Dunia 2026: Ada Timnas Malaysia!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |16:59 WIB
Gambaran Awal Daftar Negara Asia yang Diprediksi Lolos ke Piala Dunia 2026: Ada Timnas Malaysia!
Timnas Malaysia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
GAMBARAN awal daftar negara Asia yang diprediksi lolos ke Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Hal itu merujuk pada klasemen sementara babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah matchday kedua berakhir pada 21 November 2023.

Sebanyak 36 negara Asia termasuk Timnas Indonesia bertanding pada matchday kedua tersebut. Sayangnya, Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Filipina usai bermain imbang 1-1 di Stadion Rizal Memorial.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia gagal mengalahkan Filipina. (Foto: PSSI)

Alhasil, Timnas Indonesia berada di dasar klasemen sementara Grup F. Sementara itu, Irak berada di puncak klasemen Grup F dengan koleksi 6 poin, unggul tiga poin atas Vietnam di posisi kedua.

Sementara itu, Timnas Malaysia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang meraih nilai sempurna. Tim Harimau Malaya itu memuncaki klasemen sementara Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan enam poin.

Pasukan Kim Pan-gon itu secara mengejutkan menang dua kali atas Kirgistan dan Taiwan pada dua laga awal Grup D. Situasi ini membuat netizen Malaysia dengan akun TikTok @fxqnxa, menominasikan Malaysia sebagai salah satu negara yang akan lolos ke Piala Dunia 2026.

"Inikah gambaran awal daftar negara Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026?," tulis akun TikTok @fxqnxa.

