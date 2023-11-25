Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pemain Keturunan Indonesia Welber Jardim, Dipandang sebagai Sosok yang Memotivasi Pemain Muda Tanah Air

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |01:12 WIB
Kisah Pemain Keturunan Indonesia Welber Jardim, Dipandang sebagai Sosok yang Memotivasi Pemain Muda Tanah Air
Welber Halim Jardim kala menjalani TC bersama Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH pemain keturunan Indonesia, Welber Halim Jardim, menarik diulas. Apalagi, Welber Jardim yang turut membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 itu dipandang sebagai sosok yang memotivasi pemain muda Tanah Air.

Pandangan itu datang dari mantan pemain Persija Jakarta, Antonio Claudio. Pria kelahiran Brasil itu melihat potensi besar yang dimiliki Welber. Mengingat, Welber juga saat ini merupakan pemain muda Indonesia yang berkompetisi di Brasil.

Welber Halim Jardim

Claudio melihat kehadiran Welber di Timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Berkat Welber, para pemain muda Tanah Air semakin berlomba untuk menjadi lebih baik.

"Ya, saya lihat, saya selalu mengikuti, meski enggak sempat ke Surabaya, tapi saya nonton Timnas Indonesia U-17,” ujar Claudio kepada media temasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 24 November 2023.

“Sangat disayangkan timnas tak bisa melangkah lebih jauh, tetapi Welber memotivasi pemain muda untuk lebih berlatih lagi untuk bisa mencapai sampai ke timnas dipilih oleh pelatih di kejuaraan, apalagi kejuaraan besar di Piala Dunia," lanjutnya.

Di sisi lain, Claudio tidak ingin membuat Welber haus pujian. Menurutnya, tidak ada pemain yang bagus seorang diri dalam sebuah tim.

Halaman:
1 2
      
