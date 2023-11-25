Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Gol ke-50 Erling Haaland Bawa The Citizens Memimpin 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:17 WIB
Hasil Babak Pertama Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Gol ke-50 Erling Haaland Bawa <i>The Citizens</i> Memimpin 1-0
Erling Haaland membawa Manchester City memimpin 1-0 atas Liverpool (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)
MANCHESTER - Hasil babak pertama Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (25/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Citizens.

Gol di babak pertama dicetak Erling Haaland (27'). Itu merupakan koleksi ke-50 sang penyerang asal Norwegia di Liga Inggris dalam 48 penampilan sejak 2022.

Erling Haaland membuka keunggulan Manchester City 1-0 atas Liverpool (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah langsung mendominasi sejak peluit dibunyikan wasit Chris Kavanagh. Di menit ke-11, Phil Foden nyaris mencetak gol. Alisson salah mengoper bola sehingga jatuh di kaki pemain asal Inggris itu. Untung saja, penyelesaian akhirnya buruk.

Jual beli serangan terjadi setelah peluang itu. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-27. Alisson lagi-lagi membuat kesalahan. Bola sepakannya jatuh di kaki Nathan Ake. Bek asal Belanda itu mengoper ke Haaland yang langsung mencetak gol!

Unggul satu gol, Man City seakan belum puas. Mereka terus membombardir pertahanan Liverpool. Walau begitu, The Reds mendapat peluang di menit ke-35. Kesalahan Ederson sayangnya tidak bisa dimanfaatkan Darwin Nunez untuk mencetak gol.

Peluang itu membuat momentum beralih ke Liverpool. Sayangnya, anak asuh Jurgen Klopp tak mampu memanfaatkan kesempatan. Skor 0-0 bertahan hingga rehat.

