Mohamed Salah Ungkap Makna Spesial Laga Manchester City vs Liverpool

LIVERPOOL - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, mengartikan pertandingan melawan Manchester City bukan sekadar laga biasa. Menurutnya, menghadapi The Citizens dalam ajang apa pun merupakan momentum untuk membuat tim dan individu termotivasi menjadi lebih baik.

Liverpool akan menghadapi Manchester City di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Sabtu (25/11/2023) pukul 19.30 WIB.

Sebagai pemain Liverpool, ini merupakan kali ke-20 Salah berhadapan dengan Manchester City. Dalam 19 laga sebelumnya, pemain asal Mesir itu sudah mencatatkan 11 gol serta lima assist ke gawang Manchester Biru.

Salah mengakui pertandingan melawan Manchester City selalu bermakna. Dia merasa laga melawan skuad arahan Pep Guardiola terasa spesial karena akan membuat tim dan dirinya menjadi lebih baik.

“Itu membuat kami menjadi tim yang lebih baik, itu membuat kami menjadi pemain yang lebih baik dan saya yakin itu membuat pelatih menjadi pelatih yang lebih baik pula,” kata Salah dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (25/11/2023).

“Ketika Anda selalu tahu seseorang akan memenangkan permainan dan seseorang selalu menunggu Anda kalah, Anda selalu bekerja lebih keras dari biasanya. Itu membuat kami menjadi tim dan pemain yang lebih baik,” sambung pemain berusia 31 tahun itu.