HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Manchester City vs Liverpool, Jurgen Klopp Tak Takut dengan Rekor Manis The Citizens di Stadion Etihad

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |09:19 WIB
Jelang Manchester City vs Liverpool, Jurgen Klopp Tak Takut dengan Rekor Manis <i>The Citizens</i> di Stadion Etihad
Liverpool siap permalukan Man City di Stadion Etihad. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp menegaskan pasukannya siap memberikan kekalahan perdana untuk Manchester City d Stadion Etihad yang sejauh ini belum pernah kalah dalam 23 pertandingan terakhir mereka. Klopp menegaskan tidak takut akan rekor manis tersebut dan siap meruntuhkannya ketika kedua tim berjumpa di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024.

Ya, Liverpool akan bertandang ke markas Manchester City, Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Sabtu (25/11/2023) pukul 19.30 WIB. Pertandingan itu akan menjadi krusial mengingat kedua tim hanya terpaut satu poin.

The Citizen -julukan Manchester City- unggul dengan perolehan 28 poin di puncak klasemen sementara. The Reds -julukan Liverpool- yang menempati posisi kedua bertekad merebut kemenangan sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan Manchester City di kandang.

Menjelang pertandingan penting itu, Klopp menegaskan kepada anak asuhnya untuk tidak takut dengan statistik. Pelatih asal Jerman itu mengatakan, The Reds berpeluang besar mengakhiri rekor manis Manchester City.

Liverpool

“Yang saya tahu, semakin lama suatu jangka waktu berjalan, semakin besar kemungkinannya untuk berakhir!” tegas Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (25/11/2023).

